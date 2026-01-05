به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حق شناس امروز دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با تأکید بر لزوم پرهیز از اقدامات مقطعی گفت: در موضوعاتی از جمله مدیریت پسماند، لازم است راهبرد مشخص و مبتنی بر نظر کارشناسان تدوین شود تا مسیر حرکت استان روشن بوده و پاسخ مناسبی به افکار عمومی ارائه شود.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود پسماند در استان مطلوب نیست، افزود: منظور از این موضوع، رفتار‌های ناهنجار شهروندان نیست، بلکه تأکید بر این است که اقدامات فعلی جنبه موقت داشته و برنامه اصلی باید حرکت به سمت مدیریت علمی، اصولی و پایدار پسماند باشد.

استاندار گیلان با اشاره به رویکرد‌های بلندمدت در این حوزه گفت: تفکیک زباله از مبدأ، استفاده بهینه از پسماند خشک، تبدیل پسماند‌تر به کود و بهره‌گیری از روش‌های نوین برای بخش باقی‌مانده، باید در دستور کار قرار گیرد و دفن پسماند تنها به‌عنوان آخرین گزینه مدنظر باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات ملی در حوزه پسماند ضروری است و دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را به‌صورت شفاف و بدون وقفه انجام دهند.

استاندار گیلان با اشاره به نقش تردد مسافران در افزایش حجم پسماند در برخی ایام، گفت: این موضوع اهمیت مدیریت صحیح پسماند و رعایت فرهنگ شهروندی را بیش از پیش نشان می‌دهد و نیازمند همراهی همه بخش‌ها است.