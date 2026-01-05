امسال با میزبانی ۳۳ مسجد ساوه از معتکفان، اعتکاف مادر و دختری ۳۰۰ دانش آموز نیز تحقق یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه گفت: قریب به ۳۳ مسجد میزبان ۳۷۰۰ معتکف از اقشار مختلف مردم هستند.

حجت الاسلام جعفری افزود: بر اساس برنامه ریزی ها، ۱۱ مسجد مختص اعتکاف دانش آموزی در نظر گرفته شده که در مجموع امسال ۱۳ مسجد نسبت به سال گذشته به تعداد مساجد میزبان از معتکفین در ساوه افزوده شده است.

سرپرست معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه نبز گفت: با تمهیدات در نظر گرفته مانند لغو امتحانات و همکادی مدیران مدارس، زمینه‌های مشارکت و حضور دانش آموزان در اعتکاف فراهم شد.

ابوالقاسم رحیمی افزود: در اعتکاف امسال بیش از ۱۳۰۰ دانش آموز در مساجد مخصوص اعتکاف دانش آموزی حضور دارند و افرون بر این، بیش از ۳۰۰ داتش آنوز نیز با اولیا خود در این مراسم معنوی حضور دارند.