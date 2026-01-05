به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی فوتبال ازبکستان، که دیروز برای مذاکرات نهایی و حضور در آزمایش‌های پزشکی پرسپولیس وارد تهران شده بود امروز با امضای قراردادی به جمع سرخ پوشان پایتخت پیوست.

سرگیف ۳۳ ساله درپایان قراردادش با پاختاکور ازبکستان راهی پرسپولیس شده و قراردادی به مدت یک‌و‌نیم سال با سرخپوشان به امضا رسانده است. او در پرسپولیس شماره ۱۹ خواهد پوشید.

سرگیف پس از امضای قرارداد با پرسپولیس اظهار داشت: خیلی خوشحالم به باشگاه بزرگ پرسپولیس پیوستم. راجع به آمدنم با اوستون ارونوف صحبت کردم. او به من گفت هواداران جذاب و باورنکردنی دارد و مطمئنم دستاورد‌های خوبی کسب خواهیم کرد. بار‌ها مقابل تیم‌های ایرانی بازی کردم. تعداد زیادی از دوستانم در ایران مثل ماشاریپوف، ارونوف، یوسوپوف و… حضور داشتند و خودم هم نخستین بار است می‌آیم و شناخت خوبی از فوتبال ایران دارم.

وی در پاسخ به این پرسش که چند گل می‌زنید، گفت: مهم این است تیم چقدر خوب نتیجه بگیرد. مهم این است تیم برنده شود. شاید گاهی بدون گل‌های من، تیم بتواند برنده شود. بگذارید مثل یک راز بماند و تا آخر فصل به آن نگاه کنم.