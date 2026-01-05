پخش زنده
واکنشها به اقدام آمریکا در تجاوز نظامی و ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و همسرش در کشورهای مختلف ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دولت مالزی با انتشار بیانیهای رسمی این اقدام آمریکا را مغایر با قوانین پذیرفتهشده جهانی توصیف کرد و خواستار آزادی فوری نیکلاس مادورو و همسرش شد
انور ابراهیم نخست وزیر مالزی این اقدام را محکوم، غیر قانونی و نقض قوانین بین المللی دانست.
در استرالیا اعتراض به خیابانها هم کشیده شد. در شهرهای کانبرا، پرت، ملبورن و چند شهر دیگر علیرغم ممنوعیت ها، مردم جمع شدن و شعارهایی در حمایت از ونزوئلا سر دادند.
در مواردی پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد و چند نفر هم بازداشت شدند.