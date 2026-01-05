پخش زنده
شمار معتکفان شهرستان جغتای، امسال نسبت به سال گذشته، ۷۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول تبلیغات اسلامی شهرستان جغتای گفت: حدود ۲ هزار نفر، عمدتاً از جوانان و نوجوانان، در ۳۸ مسجد شهرستان جغتای معتکف شدند.
حجتالاسلام محمدامین فروتن افزود: مهمترین برنامه های این دوره از اعتکاف، برنامه های اعتکاف «مادر-دختری»، «پدر-پسری» و اعتکاف ویژهبرنامههای نوجوانان و جوانان دانشآموز است.
وی با اشاره به همزمانی ایام اعتکاف با سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به اجرای برنامه «دختران و پسران حاج قاسم» در تمامی مساجد اشاره کرد و گفت: در این برنامه معتکفان، به ویژه نوجوانان، با نهادن اثر انگشت قرمز رنگ خود بر روی نقشه کشور، با حاج قاسم عهد بستند که تا پای جان از ولایت و وطن دفاع کنند.