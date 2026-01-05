پخش زنده
مدیر شرکت خدماتی حمایتی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: باید از فروردین ماه کودشیمایی لازم برای کشاورزان خریداری می شد تا در زمان مطلوب در اختیار آنها قرار می گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آقای لاهوتی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران و کارگزاران جهاد کشاورزی استان در خصوص تامین کود شیمایی مورد نیاز کشاورزان، افزود: بارها اعلام کردیم که کود شیمیای مورد نیاز کشاورزی از فروردین ماه خریداری شود ولی اقدام مناسبی انجام نگرفد وهمین هم موجب شد تا در برخی شهرستانها کود به موقع به دست کشاورزان نرسد.
وی با بیان اینکه در شهرستان بویراحمد ۷۰ درصد سهمیه خریداری و ۲ هزارو ۳۰۰ تن کود اوره تحویل کشاورزان شد، عنوان کرد: در شهرستان دنا هم امروز ۲۵ تن امروز خریداری و تحویل کشاورزان شد.
لاهوتی اضافه کرد:۷۵ کارگزار برای تامین کود دراستان وجود دارد که برخی از آنها به دلیل غیر فعال بودن حذف و افراد جدید جایگزین آنها میشوند.
لاهوتی گفت: در شهرستان کهگیلویه هم ۸۸ درصد کود مورد نیاز کشاورزان تامین و تحویل داده شد.