یادواره شهدای جبهه مقاومت و شهدای روستای بدلآباد با هدف تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته بصیرت و گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یادواره شهدای جبهه مقاومت و شهدای روستای بدلآباد با هدف تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.
این آیین معنوی به همت حوزه شهید صفرزاده سپاه خوی و با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان، در مسجد جامع بدلآباد برگزار گردید.
در این مراسم، حجتالاسلام سید علی سیدنظری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، بصیرت را یکی از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی در شرایط کنونی دانست و بر نقش شهدا در روشنگری و هدایت نسلهای امروز تأکید کرد.
وی با اشاره به شخصیت ممتاز شهید حاج قاسم سلیمانی، این شهید والامقام را نماد اخلاص، ولایتمداری و مجاهدت در راه امنیت و عزت امت اسلامی معرفی کرد و افزود استمرار راه شهدا، ضامن اقتدار و پایداری نظام اسلامی است.
این یادواره با قرائت فاتحه، ذکر مصائب اهل بیت علیهمالسلام و تجلیل از مقام شامخ شهدای جبهه مقاومت و شهدای بدلآباد به پایان رسید.