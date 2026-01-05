استاندار البرز از بهره‌برداری پل شهید سید حسن نصرالله (B ۰) به‌عنوان یکی از طرح‌های بزرگ و اثرگذار ترافیکی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، استاندار البرز از بهره‌برداری پل شهید سید حسن نصرالله (B۰) به‌عنوان یکی از طرح های بزرگ و اثرگذار ترافیکی استان خبر داد و گفت: این پل که ادامه آزادراه شهید همت کرج محسوب می‌شود، فردا سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مردم، نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های اقتصادی استان، اصحاب رسانه، کارگران و مهندسان سازنده این شاهکار مهندسی بومی و جمعی از مسئولان استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به ویژگی‌های فنی این پروژه اظهار کرد: پل شهید سید حسن نصرالله (B۰) سازه‌ای ترکیبی از بتن و کابل است که با طول حدود ۶۳۰ متر و ارتفاع ۳۵ متر اجرا شده و با ایجاد ورودی‌ها و خروجی‌های متعدد، نقش مهمی در تسهیل تردد غرب استان ایفا می‌کند.

او با بیان اینکه این طرح با مشارکت دولت و شهرداری کرج اجرا شده است، افزود: پل شهید سید حسن نصرالله در مدت ۵۴۰ روز و با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری و دولت برای حل گره‌های ترافیکی کرج است.

استاندار البرز با اشاره به سختی‌های اجرای این پروژه تصریح کرد: در مسیر اجرای پل شهید سید حسن نصرالله (B۰) بخش‌هایی از کوه شکافته شد و حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب عملیات خاک‌برداری انجام گرفت که این حجم از عملیات، بیانگر پیچیدگی فنی و اهمیت راهبردی این پروژه عمرانی است.

عبداللهی گفت: این دستاورد بزرگ حاصل همدلی و همکاری مجموعه مدیریت شهری و دولت است و نقش مؤثری در بهبود تردد، افزایش ایمنی و کاهش بار ترافیکی استان خواهد داشت.

او در پایان با نوید تداوم پروژه‌های عمرانی استان خاطرنشان کرد: به‌زودی شاهد بهره‌برداری از پل B۱ نیز خواهیم بود که تکمیل‌کننده این محور مهم ارتباطی در شهر کرج است.