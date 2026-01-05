مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از تخصیص یک هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای بهسازی، مرمت و ساماندهی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری گفت: این میزان اعتبار بر اساس ابلاغ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی و مرمت مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی خواهد شد.

وی با اشاره به بی‌سابقه بودن تخصیص چنین اعتباری برای این مجموعه ثبت جهانی، اظهار کرد: بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی دارای ردیف اعتبار ملی شد و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اضافه کرد: ایجاد ردیف اعتبار ملی و اختصاص این مبلغ به مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با استناد به حکم حکومتی مقام معظم رهبری در بازدید از مجموعه شیخ صفی در سال ۷۹، پیگیری و اخذ شد.

جباری ادامه داد: برای اجرای این حکم حکومتی، پیگیری‌های زیادی انجام شد و در نهایت این بنا و مجموعه تاریخی، دارای ردیف اعتبار ملی شد و از این پس برای گشایش حریم، کار‌های عمرانی و مرمت آن به راحتی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز ضروری مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به اعتبارات مستمر برای حفاظت و نگهداری از این اثر منحصر‌به‌فرد جهانی گفت: برنامه‌ریزی لازم برای هزینه‌کرد این اعتبار در راستای حفاظت و نگهداری از این اثر نفیس به ویژه در زمینه مرمت، بازگشایی محوطه، مطالعه و پژوهش و همچنین معرفی اثر در سطح جهانی انجام شده است.