نمایشگاه آثار هنرمندان میانه ای با حضور هشت هنرمند فعال این شهرستان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این رویداد هنری ۶۰ اثر در قالبهای متنوع از جمله نقاشی، رنگ و روغن، نقاشی مدرن، کارتون و کاریکاتور چهره، آثار نقاشی اکرلیک، طراحی سیاهقلم، طراحی پوستر، نقاشی خط و آثار حجمی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا ۲۳ دیماه ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند در دو نوبت صبح و عصر، از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ در نگارخانه آموزشگاه هنری واقع در ابتدای خیابان خیام شمالی میانه از آثار ارائهشده بازدید کنند.