به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این رویداد هنری ۶۰ اثر در قالب‌های متنوع از جمله نقاشی، رنگ و روغن، نقاشی مدرن، کارتون و کاریکاتور چهره، آثار نقاشی اکرلیک، طراحی سیاه‌قلم، طراحی پوستر، نقاشی خط و آثار حجمی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا ۲۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند در دو نوبت صبح و عصر، از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ در نگارخانه آموزشگاه هنری واقع در ابتدای خیابان خیام شمالی میانه از آثار ارائه‌شده بازدید کنند.