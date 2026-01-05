پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: هم اکنون طرح هادی در ۱۴۰ روستا از مجموع ۱۸۳ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان خدابنده (معادل بیش از ۷۷ درصد) در مرحله اجرا قرار دارد که گامی مهم در جهت تحقق عدالت عمرانی است.
رضا خواجهای با اشاره به اقدامات این نهاد در راستای محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای روستایی، افزود: شهرستان خدابنده در سال جاری، شاهد اجرای گستردهترین بخش از طرحهای عمرانی روستایی بوده که شامل آسفالت معابر، جدولگذاری و احداث فضاهای عمومی است.
وی با اشاره به عملیات گسترده آسفالتریزی، افزود: در راستای تسهیل عبور و مرور و استانداردسازی معابر روستایی، عملیات آسفالت در ۷۰ روستای شهرستان خدابنده با مساحتی بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع به سرانجام رسید.
خواجهای اعتبار هزینه شده برای این طرح بزرگ را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه به صورت تهاتری و با مشارکت موثر دهیاریها و از محل سهمیه قیر رایگان تخصیص یافته و اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین به اجرای طرحهای مکمل در قالب طرح هادی اشاره کرد و گفت: علاوه بر آسفالت، فازهای مختلف طرح هادی شامل جدولگذاری، سنگفرش پیادهروها و احداث پارکهای محلی در ۱۴ روستای دیگر شهرستان نیز به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی اظهار داشت: برای اجرای این تعداد پروژه، اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان از محل تلفیق منابع استانی و ملی اختصاص یافت و هزینه شد.
خواجهای با بیان اینکه نقشه طرح هادی برای ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان تهیه شده است، خاطر نشان کرد: همچنین در سال جاری، بازنگری نقشههای طرح هادی ۲۰ روستا که افق زمانی آنها به پایان رسیده بود، در مراحل نهایی قرار دارد تا عملیات اجرایی جدید بر مبنای نقشههای به روز رسانی شده آغاز شود.