پیوند آموزش و فناوری هستهای؛
بازدید علمی ۱۳۰ معلم یزدی از نیروگاه اتمی بوشهر
جمعی از معلمان استان یزد در قالب یک بازدید علمی ـ آموزشی، از مرکز اطلاع رسانی نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بازدید علمی ۱۳۰ معلم یزدی از نیروگاه هستهای بوشهر با هدف ارتقای دانش تخصصی فرهنگیان، آشنایی نزدیک با فناوری هستهای صلحآمیز و انتقال مفاهیم علمی روز به نسل جدید دانشآموزان برگزار شد.
معلمان در این برنامه با روند تولید برق هستهای، اصول ایمنی، سامانههای حفاظتی و نقش این نیروگاه در تأمین انرژی پایدار کشور آشنا شدند.
کارشناسان نیروگاه هستهای نیز با ارائه توضیحات فنی و علمی، به پرسشهای معلمان پاسخ دادند و ابعاد مختلف فعالیتهای صلحآمیز هستهای را تشریح کردند.
شرکتکنندگان در این بازدید، نیروگاه هستهای بوشهر را نمادی از توانمندی علمی و تخصصی کشور دانسته و تأکید کردند آشنایی معلمان با چنین مراکز راهبردی، نقش مؤثری در تقویت آموزش علمی، امیدآفرینی و افزایش انگیزه دانشآموزان دارد.
این بازدید در راستای تعامل هرچه بیشتر صنعت و آموزش و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور برای ارتقای سطح دانش مدارس انجام شد.
معلمان یزدی این بازدید علمی در مقطع متوسطه اول و دوم تدریس میکنند.