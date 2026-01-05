به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیر کل ثبت و اسناد استان اصفهان گفت:از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۹۱ هزار فقره سند رسمی صادر شده رشد ۳۵ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال به همراه داشته است.

حسن بابایی افزود: مجموع خدمات ثبتی کشور در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۲۲ میلیون خدمت بوده رشد ۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را به همراه داشته است.

وی تاکید کرد: در مجموع از ابتدای طرح تبدیل اسناد عادی به رسمی ۷ میلیون و ۵۰۳ هزار فقره اسناد سبز رنگ صادر شده است.

در این مراسم سیدمهدی میرنظامی به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد واملاک استان معرفی و از خدمات جواد فخاری مدیرکل قبلی تجلیل شد.