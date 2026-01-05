به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر افزود: این اقدام به منظور ارتقای بهداشت عمومی، افزایش پایداری شبکه و پیشگیری از مشکلات زیست‌محیطی به صورت مستمر انجام می‌شود.

او با بیان اینکه شست‌وشوی دوره‌ای شبکه فاضلاب یکی از الزامات مهم بهره‌برداری اصولی از تاسیسات فاضلاب است، تصریح کرد: تجمع رسوبات، چربی‌ها و ورود پسماند‌های غیرمجاز به شبکه از مهم‌ترین عوامل انسداد و بروز پس‌زدگی فاضلاب در معابر و منازل محسوب می‌شود و اجرای این عملیات نقش موثری در پیشگیری از این مشکلات دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: شست‌وشوی شبکه جمع‌آوری فاضلاب علاوه بر جلوگیری از گرفتگی خطوط، موجب افزایش عمر مفید تاسیسات، کاهش هزینه‌های تعمیرات اضطراری، کنترل بو‌های نامطبوع و ارتقای شرایط بهداشتی و زیست‌محیطی شهر‌ها می‌شود.

فرهاد بختیاری‌فر با اشاره به اینکه عملیات با استفاده از تجهیزات خاص لایروبی و شست‌وشوی پرفشار انجام می‌شود، افزود: در اجرای این طرح، نقاط حادثه‌خیز شبکه‌های فرسوده و مناطق پرتراکم شهری در اولویت قرار دارند.

او تصریح کرد: اجرای مستمر شست‌وشوی شبکه فاضلاب، آمادگی سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب را در زمان بارندگی‌های شدید افزایش داده و از بروز مشکلات بهداشتی و نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.