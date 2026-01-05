نهضت آموزشهای حقوقی به ۳ هزار و ۲۱۷ نفر رسید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز از اجرای گسترده نهضت مشاورههای حقوقی مسجدمحور در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۳ هزار و ۲۱۷ نفر از شهروندان البرزی از خدمات آموزش حقوقی در مساجد استان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،
فرید نجفنیا با اشاره به استمرار اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در برخی مساجد کرج و شهرستانهای استان، اظهار کرد: مساجد بهعنوان مهمترین پایگاههای ترویج فرهنگ دینی و اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات حقوقی به مردم دارند. از این رو، با برنامهریزی منسجم تلاش شده است آموزشهای حقوقی بهصورت منظم، هفتگی و مستمر توسط کارشناسان حقوقی در مساجد استان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، حاشیهنشین و جرمخیز ارائه شود تا به سؤالات و مشکلات حقوقی شهروندان رسیدگی گردد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح افزود: تفاهمنامههای همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با کانون وکلای دادگستری استان، کانون فرهنگی هنری مساجد استان و مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز و همچنین با مرکز وکلای قوه قضاییه استان، کانون فرهنگی هنری مساجد استان و مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز منعقد شده است که نتیجه این همکاریها، برگزاری ۵۰ جلسه آموزش حقوقی و ۵۳ مشاوره و معاضدت حقوقی در ۱۰ مسجد شاخص در سطح استان بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اهداف این طرح خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، افزایش آگاهیهای حقوقی شهروندان، آموزش مباحث مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی از مهمترین رویکردها و چشماندازهای اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» به شمار میرود.