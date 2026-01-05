استاندار اردبیل از واگذاری مجوز واردات برخی کالا‌های اساسی به استان‌ها خبر داد و گفت: بازاریان واجد شرایط استان می‌توانند از طریق ارز با نرخ ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان برای تأمین و واردات نهاده‌های دامی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در نشست با اعضای مجمع مشورتی اصناف و بازاریان استان اظهار کرد: مسئولیت واردات برخی کالا‌های اساسی به استان‌ها واگذار شده و در استان اردبیل و استان‌های شمالی بازاریان واجد شرایط می‌توانند با استفاده از ارز و از طریق روش‌هایی نظیر صادرات ارز اشخاص دیگر و تهاتر نسبت به واردات نهاده‌های دامی اقدام کنند.

وی از دستگاه‌های نظارتی و مالی خواست تا در چهارچوب قانون در حد امکان همراهی و تسهیل لازم را در اقدامات اصناف فراهم کنند و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ها و مقررات دست‌وپاگیر موجود در حوزه اصناف احصا و برای اصلاح آنها اقدام عاجل انجام شود.

استاندار اردبیل با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم برای بهبود معیشت عموم جامعه، خواستار مشارکت فعال و سازنده اصناف در راستای حفظ ثبات و تعادل بازار در سطح استان شد.

امامی یگانه همچنین بر لزوم همکاری اصناف در حفظ تعادل بازار با توجه به سیاست جدید دولت در پرداخت یارانه‌های مستقیم تأکید کرد و افزود: در رویکرد جدید پرداخت یارانه به جای ارز ترجیحی در انتهای زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و مستقیماً به مردم و مصرف‌کننده نهایی صورت می‌پذیرد.

وی یادآور شد: دولت ارز ترجیحی ۱۲ قلم کالا را حذف کرده و برای چهار ماه آینده مبالغی را به‌منظور بهبود معیشت هم به تمام یارانه‌بگیران و هم به ۲۰ میلیون نفر مازاد بر یارانه‌بگیران واریز خواهد کرد.

در جریان این نشست، تعدادی از اعضای مجمع مشورتی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را پیرامون مسائل روز بازار و معیشت استان به استاندار ارائه کردند.