بر اثر ایست قلبی ناگهانی راننده ۶۳ ساله یک دستگاه خودروی سواری، کنترل وسیله نقلیه از دست رفت و خودرو به داخل آب سقوط کرد. عملیات امداد و نجات توسط آتش‌نشانی بلافاصله آغاز شد، اما متأسفانه تلاش‌ها برای نجات راننده بی‌نتیجه ماند و وی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی تماس اضطراری با مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی در ساعت ۱۰:۵۲ صبح امروز، تیم‌های امداد و نجات با تجهیزات کامل غواصی به محل حادثه در محدوده سد مهاباد اعزام شدند.

معاون عملیات آتش‌نشانی مهاباد، در تشریح جزئیات این رویداد گفت: بلافاصله پس از رسیدن تیم‌های ما به محل، عملیات جست‌و‌جو و بیرون کشیدن خودرو از آب آغاز شد. بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که علت اصلی انحراف و سقوط خودرو، از دست دادن کنترل توسط راننده ۶۳ ساله بوده است.

فداکار مکری افزود: متأسفانه اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این حادثه ناشی از یک عامل طبیعی بوده؛ راننده به دلیل ایست قلبی ناگهانی، کنترل فرمان را از دست داده و خودرو به سمت حریم سد منحرف و در آن سقوط کرده است.

عملیات امداد با موفقیت خودرو و پیکر راننده را از آب خارج کرد، اما با وجود حضور به موقع تیم‌های امدادی، تلاش برای احیای وی متأسفانه ناموفق بود. مقامات محلی خواستار رعایت کامل نکات ایمنی به ویژه توسط رانندگان سالمند در نزدیکی مسیر‌های آبی شده‌اند.