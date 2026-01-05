به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کردستان در این نشست بصیرت و مقاومت را نرم افزار شکل گیری انقلاب بیان کرد و گفت این دو موضوع علاوه بر شکل گیری تثبیت انقلاب را هم به دنبال داشته است.

حجت الاسلام رستمی برضرورت تقویت گفتمان مقاومت و نقش بصیرت در عبور از چالش هاتاکید کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی منشا تحولات بنیادی شد گفت پیروزی انقلاب اسلامی موجب در هم آمیخته شدن مفاهیم سیاسی و معرفتی اسلام ناب شد.

سردار رضایی جهاد تبیین را لازمه عبور از چالش‌ها و خنثی سازی توطئه دشمنان بیان کرد.