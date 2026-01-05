پخش زنده
جهان امروز، شاهد التهابها و منازعات بیشمار است، از فلسطین اشغالی تا یمن، از اوکراین تا نقاطی از آفریقا، آسیا و ونزوئلا، آتش اختلاف افروزیهای خارجی شعلهور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استکبار جهانی بهانهتراشیهایی مانند «دفاع از دموکراسی» یا «مبارزه با تروریسم و مواد مخدر»، در پی تحمیل اراده خود بر ملتهاست.
مبازره با نظام سلطه که با محوریت ایران در منطقه غرب آسیا شکل گرفته از سالها پیش شکستهای زیادی به سردمداران غربی تحمیل کرده و راه مقاومت را به ملتها نشان داده است، بنابراین تنها راه مبارزه با نظام سلطه، «مقاومت» است.