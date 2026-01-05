پخش زنده
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: آلن شاکیرو از روسیه هدایت تیم ملی بسکتبال را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال در نشست خبری امروز از حضور مربی روسی در رأس تیم ملی بسکتبال بانوان خبر داد.
وی افزود: جلسهای برای بررسی همه موارد تشکیل شد. کاپوچیانی کارهای زیادی انجام داد و روح تازهای به بسکتبال زنان دمید، از مربیان بزرگی بود که به بسکتبال ایران آمد، هنوز با او در ارتباط هستم، اما تصمیم شد با گزینههای دیگری کار کنیم، با خانم «آلن شاکیرو» از روسیه صحبتهایی داشتیم، با او به نتیجه رسیدیم، قرار است هدایت تیم ملی را بر عهده داشته باشد.
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: از وی دعوت کردیم به ایران بیاید و پلی اف لیگ بانوان را از نزدیک ببیند، او مربی با سابقهای است و امیدوارم کار نیمه تمام النی را تمام کند. او در قزاقستان هم هدایت تیم ملی مردان را برعهده داشته است.