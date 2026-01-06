به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار تن روغن خام در مخازن بندر کاسپین ذخیره‌سازی شده و یک کشتی دیگر نیز در لنگرگاه این بندر آماده تخلیه است.

بر اساس اعلام وی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز کشور به روغن خام خوراکی در سال جاری از طریق بندر کاسپین تأمین شده است، این واردات عمدتاً از کشور‌های روسیه و قزاقستان انجام می‌شود و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.