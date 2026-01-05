عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ و گزارش تلفیقی شهرداری تهران مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ هفته آینده در صحن شورای اسلامی شهر تهران قرائت خواهد شد.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محمد آخوندی، با انتقاد از انتشار برخی اخبار نادرست درباره زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران، اظهار کرد: افرادی که چنین اخباری را منتشر می‌کنند، حداقل مطالعه‌ای درباره این موضوع ندارند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته «سند سیاست‌های حاکم بر بودجه ۱۴۰۵» در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسیده است، افزود: در انتهای این مصوبه به‌صراحت اعلام شد که شهرداری تهران تا تاریخ ۳۰ دی‌ فرصت دارد لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تمامی پیوست‌های مربوطه را به شورای شهر ارسال کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تأکید کرد: این روال همیشه به همین شکل بوده و معمولاً شهرداری تا پایان دی‌ و حداکثر تا ابتدای بهمن‌ لایحه بودجه را ارائه می‌کرده است و امسال نیز تفاوتی با سال‌های گذشته ندارد.

آخوندی با اشاره به طرح تاریخ‌های نادرست در برخی خبر‌ها گفت: مشخص نیست عدد ۱۵ دی‌ماه از کجا مطرح شده است، در حالی که شورای شهر تهران هفته گذشته به‌طور رسمی مصوب کرده که شهرداری موظف است تا ۳۰ دی‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تمامی پیوست‌هایی را که شورا مشخص کرده، به شورا ارائه کند.

عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این کمیسیون طی چهار سال گذشته گفت: یکی از کار‌های مهمی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام دادیم، پیگیری و به سرانجام رساندن کار‌های عقب‌افتاده بود که از جمله آنها می‌توان به حسابرسی‌ها اشاره کرد که اکنون به‌روز شده‌اند.

وی افزود: گزارش‌های تفریغ بودجه نیز در وضع مناسبی قرار دارد و در حال حاضر تفریغ بودجه ۱۴۰۳ آماده شده و به هیئت‌رئیسه شورا تحویل داده‌ایم. بر اساس گفتگویی که با آقای چمران داشتم، ان‌شاءالله این گزارش هفته آینده در صحن شورای شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به گزارش تلفیقی شهرداری توضیح داد: همان‌طور که مشخص است، هر ساله بر اساس صورت‌های مالی، از هر یک از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری به‌صورت جداگانه حسابرسی انجام می‌شود و این گزارش‌ها در صحن شورا قرائت می‌گردد. پس از پایان سال مالی، یک گزارش صورت‌های مالی تلفیقی از کل شهرداری تهران نیز تهیه می‌شود که برای بررسی در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد.

آخوندی ادامه داد: به دلایلی از جمله اینکه مدیران سال‌های ۹۴ و ۹۵ صورت‌های مالی آن سال‌ها را امضا نمی‌کردند، گزارش تلفیقی مربوط به آن سال‌ها باقی مانده و در صحن شورا قرائت نشده بود. با این حال، پس از پیگیری‌های فراوان، مدیران فعلی این گزارش‌ها را امضا کردند و ما آنها را در اختیار حسابرس قرار دادیم.

وی تصریح کرد: حسابرس نیز نظر خود را درباره عملکرد مالی شهرداری تهران در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اعلام کرده و این گزارش‌ها اکنون آماده است. ما اقدامات لازم را انجام داده‌ایم، تکالیف شهرداری را مشخص کرده و گزارش‌ها را برای طی مراحل بعدی تقدیم هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران کرده‌ایم.

عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، گفت: بر اساس گفت‌وگویی که بنده با آقای چمران داشته‌ام، قرار است گزارش تلفیقی شهرداری تهران مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ هفته آینده ان‌شاءالله در صحن شورای شهر مطرح شده و به تصویب برسد.

وی افزود: تصویب این گزارش باعث می‌شود که امکان ارائه و بررسی گزارش‌های سال‌های بعد از آن، یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳، نیز فراهم شود. علت اینکه این گزارش‌ها تاکنون به صحن شورا نیامده، این بوده که ابتدا باید گزارش تلفیقی سال‌های ۹۴ و ۹۵ قرائت و تعیین تکلیف می‌شد و این دو سال عملاً مانعی برای قرائت گزارش‌های سال‌های بعد ایجاد کرده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: ان‌شاءالله هفته آینده گزارش تلفیقی قرائت خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌های سال‌های ۹۱ تا ۹۳ در دوره چهارم شورای شهر قرائت شده بود، اما پس از آن یک توقفی در این روند ایجاد شد.

آخوندی تأکید کرد: قرائت و تصویب این گزارش‌ها باعث افزایش شفافیت می‌شود تا مردم نیز در جریان قرار بگیرند که چه اتفاقاتی در این سال‌ها افتاده است و همچنین این امکان فراهم شود که گزارش تلفیقی سال‌های بعد نیز به مردم ارائه شود.

وی افزود: بر اساس گفت‌وگویی که بنده با آقای مهندس چمران داشته‌ام، مقرر شده است ان‌شاءالله هم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ و هم گزارش تلفیقی شهرداری تهران مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ هفته آینده در صحن شورای اسلامی شهر تهران قرائت شود.