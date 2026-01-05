پخش زنده
سومین دوره رقابتهای کشتی جام پدر در شهرستان فریدونشهر و شهر برف انبار با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتهای کشتی جام پدر هرساله با همت خانواده بهرامی در شهر برف انبار با حضور کشتی گیران برتر استان برگزار میشود.
مهرعلی بهرامی یکی از پیشکسوتان و دوستداران کشتی در شهر برف انبار و شهرستان فریدونشهر بود که پس از درگذشت وی، حالا ۳ سالی میشود که خانواده این پیشکسوت که همگی از جامعه کشتی غرب استان هستند هزینههای سالگرد این پیشکسوت کشتی را صرف برگزاری رقابتهای کشتی تحت عنوان جام پدر میکنند.
سومین دوره رقابتهای کشتی جام پدر امسال با حضور ۱۵۰ کشتی گیر از ۵ شهرستان استان در شهر برف انبار برگزار شد.
در این مسابقات که در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، قهرمانان استان و کشور به همراه چند ملی پوش حضور داشتند.
در پایان این رقابتها تیم برف انبار بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای فولاد شهر و بویین ودمیاندشت هم دوم و سوم شدند.