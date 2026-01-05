محسن زهرایی گفت:برنامه واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال، در نیمه جنوبی کشور در اواخر دی‌ و بهمن‌ انجام می‌گیرد و فاصله بین دو نوبت اجرای آن حدود یک ماه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با تشریح جزئیات اجرای عملیات ایمن‌سازی تکمیلی فلج اطفال در کشور گفت: برنامه واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال هر ساله با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت استان‌ها طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: به طور معمول این عملیات در نیمه جنوبی کشور در اواخر دی‌ماه و بهمن‌ماه انجام می‌گیرد و فاصله بین دو نوبت اجرای آن حدود یک ماه است.

دکتر زهرایی خاطرنشان کرد: این برنامه تحت عنوان «عملیات ایمن‌سازی تکمیلی» اجرا می‌شود و در آن، تمامی کودکانی که در محدوده عملیاتی قرار دارند دو قطره واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت می‌کنند.

دکتر زهرایی با اشاره به مناطق اولویت‌دار اجرای این طرح گفت: بیشترین تمرکز برنامه در مناطقی است که خطر ورود بیماری فلج اطفال به کشور وجود دارد. با توجه به درگیری دو کشور همسایه شرقی با این بیماری، بیشترین خطر متوجه مناطق جنوب شرق کشور است. به همین دلیل، عملیات ایمن‌سازی به‌صورت کامل در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و نیمه جنوبی استان کرمان، شامل مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بم و جیرفت، در تمام شهر‌ها و روستا‌ها اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در سایر استان‌های نیمه جنوبی کشور، از جمله خوزستان، فارس و بوشهر، واکسیناسیون در مناطق پرخطر انجام می‌شود؛ مناطقی که از نظر مراکز بهداشت استان‌ها احتمال تجمع افراد غیرواکسینه، اتباع غیرایرانی یا پوشش ناکامل واکسیناسیون جاری در آنها وجود دارد.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره نحوه اجرای عملیات تصریح کرد: اجرای واکسیناسیون به صورت خانه‌به‌خانه انجام می‌شود. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان، تمامی مناطق با اطلاع‌رسانی قبلی به خانواده‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرند و تیم‌های بهداشتی با مراجعه به منازل واکسن را تزریق می‌کنند. در عین حال، پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی نیز آماده ارائه خدمات به خانواده‌ها هستند. در سایر مناطق، واکسیناسیون عمدتا توسط تیم‌های سیار بهداشتی و در مناطق دورافتاده یا روستایی انجام می‌شود.

وی درباره بازه زمانی اجرای طرح گفت: این عملیات به‌صورت سه‌روزه برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی می‌شود از روز شنبه تا دوشنبه اجرا شود. در صورت باقی ماندن مناطق نیازمند پوشش یا انجام لکه‌گیری، ممکن است برنامه در برخی مناطق تا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه نیز ادامه یابد.

دکتر زهرایی با اشاره به جمعیت هدف این طرح افزود: برآورد ما این است که در نیمه جنوبی کشور حدود ۷۵۰ هزار کودک زیر پنج سال، ایرانی و غیرایرانی، واکسن دریافت کنند. نوبت دوم واکسیناسیون نیز حدود یک ماه بعد انجام خواهد شد. در استان‌های نیمه شمالی کشور، این عملیات معمولا در اواخر فروردین و اردیبهشت‌ماه و در مناطق پرخطر اجرا می‌شود که جمعیت هدف آن حدود ۳۵۰ هزار کودک خواهد بود و این گروه نیز شامل اتباع غیرایرانی هم می‌شود.

وی با تاکید بر استفاده از واکسن تولید داخل گفت: خوشبختانه در کشور، موسسه تحقیقات واکسن‌سازی رازی با بیش از ۵۰ سال سابقه، تولیدکننده واکسن خوراکی فلج اطفال است. تمامی واکسن‌های مورد استفاده در برنامه واکسیناسیون جاری کودکان و همچنین در عملیات ایمن‌سازی تکمیلی، تولید داخل و حاصل تلاش متخصصان این موسسه است.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها خاطرنشان کرد: تمامی ماموران بهداشتی دارای کاور مشخص، کارت شناسایی و برگه ماموریت هستند و هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها و مسئولان محلی از پیش انجام شده است. خانواده‌ها در صورت تمایل می‌توانند کارت شناسایی ماموران را مشاهده کنند