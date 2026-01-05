به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه المصطفی در همایش بصیرت و مقاومت با اشاره به اینکه همه شهدای مقاومت، شهید راه مشخص و معین هستند گفت: نظام سلطه جو که از دهه‌های قبل حاکم شده مشکل اصلی جهان است و تصمیم دارد بر همه ابعاد زندگی انسان‌ها سلطه داشته باشد و شهدای مقاومت با نظام مقابله کردند.

حجت الاسلام علی عباسی افزود: شهید سلیمانی برای علاج یکی‌از مهمترین توطئه‌های نظام سلطه فعالیت کرد و در کشور‌های همسایه برای بر چیدن نقشه‌های سلطه گرانه در کشور‌های همسایه با حضور گروه‌های مقاومت همت گماشت.

وی تاکید کرد: دشمن با طراحی نقشه سلطه و قصد داشت منطقه را ده‌ها سال درگیر جنگ قومی، مذهبی نمایند و بتوانند رژیم صهیونیستی را تثبیت کند و پرچم مقاومت اسلامی را زمین بزند.

وی افزود: دشمنان در دنیا حد و مرزی نمی‌شناسند و حاضرند برای منافع خود جنایت و خون ریزی نمایند و شعار‌های حقوق بشری آنان هم بیشتر لفاظی است و به دنبال سلطه گری هستند.

عباسی مهمترین ویژگی مکتب شهید سلیمانی را مردمی بودن، بصیرت و شناخت عالم، و شجاعت و اقتدار و صلابت جنگی عنوان کرد و افزود:سردار دل‌ها در کنار شایستگی‌های نظامی داشتن روح معنوی و خصائص انسانی از ویژگی‌های اصلی سردار سلیمانی است که خیلی‌ها را جذب خود کرد.