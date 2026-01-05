پخش زنده
امروز: -
پلیس سینسیناتی در اوهایو با اعلام حمله به منزل جی. دی ونس، معاون ترامپ، از دستگیری یک مظنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصاویر منتشر شده نشان میدهد که چندین پنجره منزل ونس شکسته و یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده است.
سرویس پلیس مخفی نیز در محل حضور یافت. ونس و خانوادهاش ژانویه گذشته به محل اقامت معاون رئیس جمهور در وانگشتن دی سی نقل مکان کردند، اما ونس همچنان منزلش در سینسیناتی را دارد و گاهی در آنجا ساکن است.
در تصاویر منتشر شده پنجرههایی با سوراخی بر روی آنها دیده میشود گویی که شیای به آن برخورد کرده باشد.
هنوز مشخص نیست که آیا در زمان وقوع این رویداد، معاون رئیس جمهور آمریک،ا و خانوادهاش در منزل حضور داشتند یا خیر. همزمان با گشت زنی پلیس در اطراف این ملک، چراغهای منزل خاموش بودند.