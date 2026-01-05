به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کمیته‌های ۲۵ گانه ستاد دهه فجر استان تشکیل می‌شود.

در اولین جلسه ستاد دهه فجر استان و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی استان مقرر شد، کمیته‌های ۲۵ گانه و ۱۲ ستاد شهرستانی تشکیل شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان گفت: در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های چهل و هفتمین سالگرد پیروی شکوهمند انقلاب اسلامی ۲۵ کمیته و ۱۲ ستاد شهرستانی در استان تشکیل خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا گودرزی افزود: برنامه‌های امسال دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دو ویژگی خاصی برخوردار است، یکی انسجام ملی و همدلی و دفاع جانانه‌ای که در دفاع مقدس ۱۲ روزه رقم خورد و اینکه تقارن ایام الله دهه فجر با اعیاد شعبانیه که آن را به فال نیک گرفته و انشالله برنامه‌های مُنسجم‌تر و خوبی در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان برگزار کنیم.