سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتشسوزی یک باب مغازه فروش لوازم یدکی موتورسیکلت در میدان قیام پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره جزییات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۱۶ دقیقه ظهر امروز حادثه آتشسوزی یک باب مغازه فروش لوازم یدکی موتور سیکلت در میدان قیام ابتدای خیابان ری به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران سه ایستگاه آتشنشانی به همراه لوازم پشتیبانی تجهیزات پشتیبانی از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان در مدت زمان چهار دقیقه به محل حادثه میرسند و مشاهده میکنند در یک مغازه حدود ۳۵ متری که یک نیم طبقه ۲۰ متری هم داشت، مقداری لاستیک موتورسیکلت، قوطی روغن و سایر لوازم با قابلیت اشتعال زیاد، دچار آتشسوزی شده بود
ملکی ادامه داد: دود بسیار غلیظی به آسمان متصاعد شده و عملیات آتشنشانان به دلیل شدت حرارت و دود با سختی شروع شد اما این حادثه بدون فوتی و مصدومیت مهار شد.
وی گفت: علت این حادثه در دست بررسی است اما در مغازههایی که لوازم قابل اشتعال زیاد نگهداری میکنند، خطر آتش سوزی بسیار بالا است و باید برای گرمایش از وسایل مناسب استفاده بکنند زیرا استفاده از وسایل شعلهباز می تواند باعث آتش سوزی مواد قابل اشتعال شود