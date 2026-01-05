به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره جزییات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۱۶ دقیقه ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی یک باب مغازه فروش لوازم یدکی موتور سیکلت در میدان قیام ابتدای خیابان ری به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه لوازم پشتیبانی تجهیزات پشتیبانی از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان چهار دقیقه به محل حادثه می‌رسند و مشاهده می‌کنند در یک مغازه حدود ۳۵ متری که یک نیم طبقه ۲۰ متری هم داشت، مقداری لاستیک موتورسیکلت، قوطی روغن و سایر لوازم با قابلیت اشتعال زیاد، دچار آتش‌سوزی شده بود

ملکی ادامه داد: دود بسیار غلیظی به آسمان متصاعد شده و عملیات آتش‌نشانان به دلیل شدت حرارت و دود با سختی شروع شد اما این حادثه بدون فوتی و مصدومیت مهار شد.

وی گفت: علت این حادثه در دست بررسی است اما در مغازه‌هایی که لوازم قابل اشتعال زیاد نگهداری می‌کنند، خطر آتش سوزی بسیار بالا است و باید برای گرمایش از وسایل مناسب استفاده بکنند زیرا استفاده از وسایل شعله‌باز می تواند باعث آتش سوزی مواد قابل اشتعال شود