فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی اسنوبورد در کانادا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:
* هاف پایپ در کالگاری کانادا:
۱- والنتینو گوسلی از استرالیا ۹۴.۵۰ امتیاز
۲- دیوید هابلوتزل از سوئیس ۹۰.۵۰،
۳- پاتریک بروگنر از برزیل ۸۴.۷۵
- در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از سومین مرحله از ۷ مرحله فصل، والنتینو گوسلی از استرالیا با ۱۶۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و یوتو توتسوکا از ژاپن با ۱۶۰ امتیاز دوم و ریوسی یامادا از ژاپن با ۱۴۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند.
رده بندی سایر مواد به این شرح است:
* کراس:
- در رده بندی کلی ماده کراس پس از نخستین مرحله از ۸ مرحله فصل، ژوناس شوله از فرانسه با ۱۰۰، آیدن شوله از فرانسه با ۸۰ و آدام لمبرت از استرالیا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.
* مارپیچ موازی:
- در رده بندی ماده مارپیچ موازی پس از پنجمین مرحله از ۱۸ مرحله فصل، آرون مارچ از ایتالیا با ۳۴۵ امتیاز صدرنشین است و مائوریتزیو بورمولینی از ایتالیا با ۲۸۱ امتیاز دوم و بنیامین کارل از اتریش با ۲۲۹ امتیاز سوم هستند.
* بیگ ار:
- در رده بندی کلی و پایانی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۳ مرحله فصل، سو یی مینگ از چین با ۲۰۰ امتیاز قهرمان فصل شد و کیرا کیمورا از ژاپن با ۱۸۹ امتیاز دوم و یوتو میامورا از ژاپن با ۱۱۸ امتیاز دوم و سوم شدند.
- جام جهانی اسکی اسنوبورد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.