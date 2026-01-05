به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:

* هاف پایپ در کالگاری کانادا:

۱- والنتینو گوسلی از استرالیا ۹۴.۵۰ امتیاز

۲- دیوید هابلوتزل از سوئیس ۹۰.۵۰،

۳- پاتریک بروگنر از برزیل ۸۴.۷۵

- در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از سومین مرحله از ۷ مرحله فصل، والنتینو گوسلی از استرالیا با ۱۶۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و یوتو توتسوکا از ژاپن با ۱۶۰ امتیاز دوم و ریوسی یامادا از ژاپن با ۱۴۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

* کراس:

- در رده بندی کلی ماده کراس پس از نخستین مرحله از ۸ مرحله فصل، ژوناس شوله از فرانسه با ۱۰۰، آیدن شوله از فرانسه با ۸۰ و آدام لمبرت از استرالیا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

* مارپیچ موازی:

- در رده بندی ماده مارپیچ موازی پس از پنجمین مرحله از ۱۸ مرحله فصل، آرون مارچ از ایتالیا با ۳۴۵ امتیاز صدرنشین است و مائوریتزیو بورمولینی از ایتالیا با ۲۸۱ امتیاز دوم و بنیامین کارل از اتریش با ۲۲۹ امتیاز سوم هستند.

* بیگ ار:

- در رده بندی کلی و پایانی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۳ مرحله فصل، سو یی مینگ از چین با ۲۰۰ امتیاز قهرمان فصل شد و کیرا کیمورا از ژاپن با ۱۸۹ امتیاز دوم و یوتو میامورا از ژاپن با ۱۱۸ امتیاز دوم و سوم شدند.

- جام جهانی اسکی اسنوبورد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.