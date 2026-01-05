به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در سالن شهید انصاری استانداری، با تأکید بر اولویت معیشت مردم و صیانت از قدرت خرید خانوارها، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت با رویکرد حمایت مستقیم از مردم و ساماندهی بازار در حال اجراست و در همین راستا، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی برخی کالا‌های اساسی، همراه با جبران کامل آن برای مردم، اقدامی مهم و هدفمند محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تصمیم دولت در اختصاص مستقیم منابع به مردم، گفت: ارز ترجیحی برای بخشی از کالا‌های اساسی از جمله روغن، شکر و نهاده‌های مرتبط با مرغداری‌ها حذف شده و در مقابل، کالابرگ به مبلغ سرانه یک میلیون تومان برای هر نفر پیش‌بینی شده است که از ۲۰ دی‌ماه قابل استفاده خواهد بود؛ این اقدام ضمن شفاف‌سازی، نقش مؤثری در کنترل بازار و کاهش فشار معیشتی بر خانوار‌ها دارد.

استاندار با بیان اینکه تأمین کالا‌های اساسی در استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، افزود: در حال حاضر، بازار گیلان به‌ویژه در حوزه مرغ و تخم‌مرغ از ثبات نسبی برخوردار است و به دلیل تولید بخشی از این اقلام در داخل استان، زمینه مدیریت بهتر قیمت‌ها فراهم شده است.

تشدید نظارت‌های بازار با محوریت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

هادی حق شناس با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر بازار تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی، صنوف، جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی کامل، بر روند عرضه و قیمت‌گذاری کالا‌ها نظارت مستمر خواهند داشت تا هرگونه تغییر قیمت منصفانه بوده و از بروز تخلف یا اجحاف در حق مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به آثار مثبت این سیاست در حوزه عرضه کالا‌های اساسی بیان کرد: با اجرای مصوبه دولت و جبران مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز واقعی، نگرانی از بابت تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود ثبات بیشتری در بازار استان ایجاد شود.

استاندار گیلان در پایان با اشاره به برخی شاخص‌های تورمی، خاطرنشان کرد: هرچند نرخ تورم همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است، اما در مجموع وضعیت گیلان در برخی گروه‌های کالایی نسبت به میانگین کشوری مناسب‌تر بوده و با تداوم سیاست‌های حمایتی دولت و نظارت دقیق بر بازار، می‌توان به بهبود شرایط و افزایش آرامش اقتصادی در استان امیدوار بود.

در این جلسه که فرمانداران شهرستان‌های استان گیلان به صورت ارتباط تصویری حضور داشتند، هر یک از اعضا به بیان ارائه گزارش و نکته نظرات خود در راستای اجرای صحیح برنامه دولت و حمایت از مردم پرداختند.