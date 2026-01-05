به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از استاندارد استان تهران، قاسم فدوی امروز در خصوص جزئیات این طرح گفت: به زودی گشت‌های مشترک نظارتی این اداره‌کل و خودروسازان، برای کنترل اصالت و استاندارد قطعات خودرو عرضه‌شده در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تشدید می‌شود.

وی افزود: در این طرح که از ابتدای بهمن ماه اجرا می‌شود، کارشناسان استاندارد بازرسی‌های خود را از نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو (تعمیرگاه‌های مجاز) استان تهران افزایش می‌دهند.

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به اجباری بودن ۶۲ استاندارد ملی مربوط به خودرو و نیرو محرکه، گفت: در این طرح، گروه‌های مشترک بازرسی، با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو (تعمیرگاه‌های مجاز) اقدام به بازرسی و کنترل قطعات عرضه شده و یا استفاده می‌کنند.

در گام نخست اجرای این طرح در استان تهران، نمایندگی مجاز فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو ایساکو بازرسی خواهد شد.