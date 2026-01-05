پخش زنده
امروز: -
رصدخانه حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) در شیراز با بهرهگیری از پیشرفتهترین تلسکوپهای کشور، به مرکزی فعال برای برگزاری برنامههای علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه نجوم تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، محمدرضا اسفندی مدیر رصدخانه حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین اعلام کرد: این مرکز با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته نجومی، بیش از هجده سال است که در حوزه رصد و آموزش نجوم فعالیت مستمر دارد و یکی از مراکز معتبر کشور در زمینه رویت هلال ماه به شمار میرود.
اسفندی، با تشریح توانمندیهای این مجموعه گفت: رصدخانه مجهز به مجموعهای از تلسکوپهای بازتابی و شکستی است که هرکدام برای فعالیتهای تخصصی از جمله پروژههای علمی، رویت هلال ماه و عکاسی نجومی مورد استفاده قرار میگیرند. این تلسکوپها از پیشرفتهترین تجهیزات موجود در کشور هستند و رصدخانه حرم از نخستین مراکزی بوده که چنین ابزارهایی را تهیه کرده است.
وی افزود: با توجه به کیفیت بالای تجهیزات، امکان رصد تمامی اجرام قابل مشاهده سیارات و اجرام غیرستارهای در این مرکز وجود دارد. البته برای پروژههای دقیقتر، تجهیزات به رصدگاههای مناسب خارج از شهر منتقل میشود.
مدیر رصدخانه مهمترین حوزه فعالیت این مرکز را رویت هلال ماه اعلام کرد و گفت: محاسبات تقویمی، بررسی وضعیت رویتپذیری هلالهای اول ماه و ثبت رکوردهای رصدی از جمله فعالیتهای اصلی گروه استهلال رصدخانه است. گروه استهلال این مجموعه از گروههای آصلی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در بحث رویت هلال ماههای قمری خصوصا ماه مبارک رمضان و شوال به شمار میرود.
اسفندی درباره روند بازدید مدارس توضیح داد: مدارس شهر شیراز و شهرستانهای اطراف میتوانند درخواست بازدید خود را بهصورت مکتوب به آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین ارسال کنند. پس از معرفی یک نماینده و شماره تماس، در اولین فرصت با توجه به شرایط رصدی اجرام آسمانی و همچنین شرایط آبوهوایی با مدرسه تماس گرفته میشود و زمان بازدید هماهنگ خواهد شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده مدارس گفت: به دلیل حجم بالای درخواستها، برنامه بازدید روزانه بهطور ویژه برای دانشآموزان پایه چهارم دبستان طراحی شده است. با توجه به اینکه در کتاب علوم این پایه فصلی با عنوان نجوم وجود دارد، تلاش کردهایم دانشآموزان بتوانند مباحث درسی خود را از نزدیک و در محیط علمی رصدخانه، زیباییهای آسمان شب را با پیشرفتهترین تجهیزات رصدی کشور تجربه کنند.