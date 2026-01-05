معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات قانونی آزاد است، اما هرگونه اقدام منجر به اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی با قاطعیت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «امیرحسین آذرمنش» معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، اظهار داشت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تجمع و راهپیمایی، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد بوده و مشکلی ندارد.

وی افزود: با این حال، زمانی که تجمعات به اغتشاش تبدیل شود، قطعاً مخل نظم و امنیت عمومی خواهد بود و دستگاه قضائی با جدیت و قاطعیت با این‌گونه اقدامات برخورد خواهد کرد، افرادی که با تحریک، تشویق یا فراهم کردن مقدمات جرم زمینه اغتشاش را ایجاد کنند، بدون اغماض مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

آذرمنش تأکید کرد: این موضع، هم بر رعایت حقوق قانونی شهروندان تأکید دارد و هم هشدار به کسانی است که قصد دارند از تجمعات مردمی برای اقدامات غیرقانونی سوءاستفاده کنند.