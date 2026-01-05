اهدای زمین ۹ هزار متر مربعی برای فضای آموزشی در البرز
خیران البرزی، قطعه زمینی به مساحت 9هزار متر مربع برای فضای آموزشی در محله اهری اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،
در اقدامی خداپسندانه و ارزشمند، دو خیر نیکاندیش، محمد حسینیو محمود ترابی، قطعه زمینی به مساحت ۹۰۰۰ متر مربع را که برای احداث مدارس نوبهار و معلم در محله اهری شهرستان فردیس در نظر گرفته شده را به اداره کل آموزش و پرورش البرز واگذار کردند. ارزش تقریبی این زمین بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود..
این اقدام نیک، ضمن کمک شایان به تثبیت زیرساختهای آموزشی منطقه، الگویی درخشان از مشارکت مردمی و همراهی خیرین با نظام آموزشی کشور محسوب میشود.