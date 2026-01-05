به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز وفات پرستار کربلا حضرت زینب (س) ، بانوی نیکوکار یزدی مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به نیت شفای برادر خود و در مسیر آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد، به ستاد مردمی دیه استان اهدا کرد.

وی گفت: برادرم درگیر بیماری بسیار سختی شده و با توکل به خدا تصمیم گرفتم مبلغی را به نیت شفای او نذر کنم زیرا باور دارم دعای خیر انسانی که با این کمک از بند رهایی پیدا می‌کند، می‌تواند بدرقه راه برادرم و مایه آرامش دل و سلامتی او باشد.