پخش زنده دو دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا از شبکه ورزش، نمایش مستند «رویانیست» و بررسی سرشماری نفوس و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده در «تهران ۲۰» در کنداکتور سیما قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا امشب با پخش دو دیدار از فوتبال مصر و بنین در ساعت ۱۹:۳۰ و نیجریه و موزامبیک در ساعت ۲۳:۳۰ به صورت مستقیم در شبکه ورزش همراه خواهد بود.

گزارشگران این دیدار‌ها عرفان کرمی و محسن ابوفاضلی هستند.

جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، به عنوان معتبرترین تورنمنت فوتبال در قاره سیاه، از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی به میزبانی کشور مراکش در حال برگزار شدن است.

مستند «رویانیست»

مستند «رویانیست» با نگاهی عمیق به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دانشمندان ایرانی در حوزه علوم زیستی، دوشنبه از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

مستند «رویانیست» روایتی الهام‌بخش از تلاش یک تیم جوان و دانشمند ایرانی است که با وجود امکانات محدود و در میان تردیدها، فشار‌ها و بحران‌های مختلف، قدم به یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین حوزه‌های علمی جهان ، یعنی سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی گذاشتند.

این مستند نشان می‌دهد علوم زیستی در ایران تنها در فضای آزمایشگاهی شکل نگرفته، بلکه در دل دشواری‌ها، شکست‌ها و مقاومت‌های علمی جان گرفته است. «رویانیست» با تمرکز بر شخصیت زنده‌یاد سعید کاظمی آشتیانی، مؤسس پژوهشگاه رویان، به روایت مسیر شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین پروژه‌های علمی کشور می‌پردازد.

این اثر مستند تلاش دارد با بازخوانی یک تجربه ملی موفق، نقش اراده، ایمان به علم و تلاش مستمر را در پیشرفت‌های علمی ایران به تصویر بکشد.

مستند «رویانیست» دوشنبه ۱۵ دی‌ماه، ساعت ۲۲ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.

برنامه «تهران ۲۰»

«آغاز سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در پایتخت» و «اجرای طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده» دو موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در بخش نخست برنامه، «علی‌اکبر محزون»، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جزئیات طرح آزمایشی سرشماری ویژه سال ۱۴۰۵ در تهران را بررسی خواهد کرد.

در بخش دوم برنامه نیز، «فرشاد مقیمی»، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در گفت‌وگویی تلفنی ، مراحل اجرای طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده را تشریح خواهد کرد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران می‌رود.