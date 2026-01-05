وقوع آتش‌سوزی در واحد لبنیات شرکت کاله آمل واقع در ابتدای جاده چمستان از دقایقی پیش فعالیت این مجتمع بزرگ صنعتی مازندران را مختل کرد و بنا بر مشاهدات میدانی حجم آتش‌سوزی قابل توجه است.

به گفته منابع محلی این آتش‌سوزی از حوالی ساعت ۱۶ آغاز شده است و کماکان ادامه دارد و در حال گسترش است.