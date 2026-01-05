اعتکاف؛ سفر سه روزه از هیاهو به خویشتن
سه روز معنوی اعتکاف، فرصتی برای خلوت با خالق و بازگشت به خویشتن شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در این ایام، مساجد مناطق مختلف استان میزبان معتکفانی شدند که با دلهایی سرشار از ایمان، لحظاتی ناب را تجربه کردند.
صدای معتکفان، روایتگر تجربههای گوناگون بود؛ از جوانانی که برای نخستین بار قدم در این مسیر گذاشتند تا کسانی که سالهاست اعتکاف را بهعنوان بخشی از زندگی معنوی خود انتخاب کردهاند.
فضای مساجد، آمیختهای از سکوت و ذکر بود؛ جایی که انسانها فارغ از هیاهوی روزمره، به درون خود سفر کردند و در جمعی صمیمی، معنای تازهای از بندگی را یافتند.
امروز، این مراسم معنوی به پایان رسید؛ اما آنچه باقی ماند، خاطرهای است که فراتر از سه روز، در زندگی روزمره جاری خواهد شد.