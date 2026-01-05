پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دکتر سعید کاظمی آشتیانی، مردی از خطه آشتیان بود که نامش با توسعه فناوری سلولهای بنیادین در ایران گره خورده است.
سعید کاظمی آشتیانی (۱۳۴۰–۱۳۸۴) بنیانگذار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی بود، نهادی که بهسرعت به یکی از قطبهای مهم علمی ایران در علوم تولیدمثل، درمان ناباروری و تحقیقات سلولهای بنیادی تبدیل شد.
فعالیتهای او باعث شد ایران در دهههای اخیر نقش مهمی در توسعه این علوم در منطقه داشته باشد، از جمله تأسیس بانک سلولهای بنیادی، خونبندناف و برگزاری جایزه علمی بینالمللی به نام او.
حتی پس از درگذشتش، نام و یاد او از طریق سمپوزیومها، آثار منتشرشده، جوایز علمی و برنامههای فرهنگی زنده نگه داشته میشود.
او فقط یک پژوهشگر نبود؛ رهبر تیمساز بود. در دورهای که امکانات علمی ایران محدود بود، با روحیه جهادی، پیگیری شخصی، و اعتماد به نیروهای جوان توانست رویان را شکل دهد.
دستاوردهای علمی و ملی:
- راهاندازی نخستین مرکز درمان ناباروری ایران در قالب رویان که بعدها به یکی از معتبرترین مراکز منطقه تبدیل شد.
- تولید، فریز و انتقال جنین و توسعه فناوریهای کمکباروری (IVF) در ایران.
- ایجاد بانک سلولهای بنیادی خون بندناف که امکان ذخیرهسازی سلولهای حیاتی نوزادان را فراهم کرد.
-ورود جدی ایران به حوزه پژوهش و درمان با سلولهای بنیادی؛ رویان در زمان او، یکی از اولین مراکز خاورمیانه بود که این مسیر را بهصورت ساختارمند آغاز کرد.
-اجرای پروژههای پژوهشی روی شبیهسازی، سلولدرمانی، و مهندسی بافت که پایه بسیاری از تحقیقات بعدی کشور شد.