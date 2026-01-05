به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، صالحی با بیان اینکه ما در دادسرای تهران، صفِ معترضان را از اغتشاشگران که با اقدامات مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌شدند، جدا کرده و برخورد با این افراد را با سرعت، دقت، قاطعیت و بدون مماشات در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: همکاران من در دادسرای تهران، در چهار روز تعطیلات اخیر، سر کار بودند و تحقیقات خود را با سرعت و دقت انجام می‌دادند.