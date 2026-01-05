پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان در بازدید سرزده از اداره کل آموزش و پرورش استان، بر اهمیت برنامهریزی دقیق، حمایت از نخبگان و فرهنگیان و تقویت تعامل با اولیای مدرسه و دانش آموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز دوشنبه بهطور سرزده از ادارهکل آموزش و پرورش گیلان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت واحدهای مختلف این نهاد مقدس قرار گرفت.
وی در این بازدید ضمن حضور در دفاتر مختلف این اداره کل همچون طرح و برنامه، واحد مدارس استعدادهای درخشان و واحد روابط عمومی، نحوه عملکرد، برنامهها و چالشهای موجود در هر بخش را مورد بررسی قرار داد.
استاندار با تأکید بر نقش محوری آموزش و پرورش در توسعه انسانی و آیندهساز استان گفت: برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای نخبگانی، حمایت از مدارس استعدادهای درخشان و تقویت ارتباط مؤثر با افکار عمومی باید همواره مورد توجه آموزش و پرورش قرار گیرد.
هادی حق شناس همچنین تعامل سازنده مدیران، توجه به ایدههای جوانان و بهرهگیری از نگاههای نو در تصمیمسازیها را از الزامات ارتقای کیفیت نظام آموزشی استان دانست گفت: تسریع در اجرای برنامههای تحولی در آموزش و پرورش میتواند به داشتن جامعهای پویا کمک شایانی کند.
در این بازدید که نرگس دستیار؛ مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز حاضر بود، مدیران و مسئولان واحدهای مختلف آموزش و پرورش استان نیز گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو ارائه کردند.