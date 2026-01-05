به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری این وزارتخانه به پرسش یک خبرنگار درباره اظهارات اخیر آمریکا در مورد مسائل داخلی ایران واکنش نشان داد.

لین جیان تأکید کرد: چین امیدوار است دولت و مردم ایران بتوانند با غلبه بر مشکلات فعلی، ثبات ملی را حفظ کنند.

وی گفت: چین همواره با دخالت نیرو‌های خارجی در امور داخلی ایران مخالف بوده است.

رئیس جمهور آمریکا اخیرا در اظهاراتی مداخله جویانه، از آشوبگران در ایران حمایت کرده بود. این اظهارات با مخالفت و واکنش شدید در داخل و خارج ایران رو‌به‌رو شده است.