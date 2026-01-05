به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان گفت: کشاورزان گیلانی از اواخر آبان تا پایان آذر در ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین‌های خود باقلای سبز کشت کردند و پیش بینی می‌شود بهار سال آینده بیش از ۲۶ هزار تن پیله باقلای سبز برداشت کنند که هزار تن بیشتر از سال قبل از آن است.

ابراهیم اکبرزاده با بیان اینکه بخش زیادی از باقلای سبز در گیلان در شالیزار‌ها و به عنوان کشت سوم تولید می‌شود، افزود: پس از برداشت برنج، کشاورزان در شالیزار‌های شان راتون و سبزیجات کشت می‌کنند و پس از برداشت آن در اواخر آبان، در این شالیزار‌ها باقلای سبز می‌کارند.

وی عملکرد باقلا سبز در هر هکتار را ۶ تن پیله سبز باقلا اعلام کرد و گفت: برداشت باقلای سبز اوایل فروردین هر سال آغاز می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: رقم‌ها بومی و محلی، برکت و اصلاح شده و پرمحصول ازجمله ارقام باقلای سبز در گیلان است که تولید می‌شود.

ابراهیم اکبرزاده با بیان اینکه رشت، آستانه اشرفیه، صومعه سرا، فومن و لاهیجان از مناطق عمده کشت باقلا در گیلان است گفت: کشت باقلا با تثبیت نیتروژن درخاک باعث افزایش حاصلخیزی خاک وکاهش استفاده از کود‌های شیمیایی شده و از غلاف سبز آن نیز به عنوان کود سبز استفاده می‌شود.

وی گفت: کشاورزان گیلانی بهار پارسال ۲۵ هزار تُن باقلا برکت برداشت کردند.