همزمان با ایام پرفضیلت اعتکاف، جمعی از زوجهای جوان با حضور در مساجد، زندگی مشترک خود رابا معنویت گره زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول اجرایی اعتکاف در مسیر بهشت گفت: اعتکاف زوجهای جوان با عنوان"در مسیر بهشت" با شرکت ۲ زوج اصفهانی به همراه ۱۴نو عروس، جلوهای متفاوت و الهامبخش از آیین عبادی اعتکاف را نشان داد.
اعظم صمدی افزود: نوعروس و دامادهایی که در این مراسم شرکت کردند، اعتکاف را فرصتی برای آرامش، همدلی و تقویت بنیانهای معنوی زندگی مشترک میدانند.
وی ادامه داد: علاوه بربرنامههای عبادی، کارگاهها و نشستهای کوتاه با محوریت مهارتهای زندگی مشترک، سبک زندگی اسلامی و ازدواج آسان برای زوجهای جوان برگزارشد.
صمدی گفت: اعتکاف زوجهای جوان، روایتی متفاوت از ازدواج است، روایتی که نشان میدهد آغاز زندگی مشترک میتواند با آرامش، سادگی و توکل همراه باشد.