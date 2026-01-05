به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد داوری در نشست خبری درباره پایان دوره ریاست خود و در پیش داشتن مسابقات مهم، گفت: ما می‌توانیم انتخابات آزادتری داشته باشیم و این اتفاق خوبی است و عدالت اجرا می‌شود. فرآیند ثبت نام مطرح است و نمی‌توان خیلی زود انجام داد. آقای دنیامالی حتما تدابیری درباره ما و تکواندو و دیگر فدراسیون‌ها می‌اندیشد. قطعا افرادی سرپرست می‌شوند که مطلع از تقویم مسابقات ما باشند.

وی درباره عملکرد تیم ملی بسکتبال افزود: تیم ملی با میانگین ۳۴ سال سن را داشتیم و با اجبار باید تغییرات انجام می‌شد. تیم ملی مسیر خوبی رفت و سعی کردیم شایسته سالاری بیشتر باشد. اضافه شدن مربی خارجی مسیر را هموارتر کرد. جایگزینی حامد حدادی موضوعی بود، اما باید سبک بازی ما عوض می‌شد. مربی اروپایی ما توانست آن سبک را تغییر دهد. انتظارات از تیم ملی بیشتر است و امیدوارم این اتفاق بیفتد. ۵ پنجره جام جهانی داریم و در مرحله دوم حریفان سخت‌تری داریم. چیزی هم که ما را سورپرایز کرده، میزبانی‌هاست و امیدواریم بتوانیم میزبان باشیم. تیم جوان و پرانگیزه‌ای داریم که نیاز به حمایت دارند. کاپ آسیا حال دل بسکتبال را خیلی خوب کرد و باید از این بازیکنان صیانت کرد تا موفق‌تر از گذشته پیش روند.

رئیس فدراسیون بسکتبال درباره لیگ و تهدید مسئولان استقلال به منحل کردن تیم، گفت: حضور استقلال پویایی لیگ را بهتر کرده و بازیکنان و مربی خوبی دارد. بعد از مسائل داوری این موضوع مطرح شده، اما نامه‌ای برای بیرون کشیدن تیم خود ندادند. با شناختی که از تاجرنیا دارم بعید است که این اتفاق بیفتد. اعتراضاتی بوده که گاهی به حق بوده و گاهی نبوده است. داور هم در زمین جایز الخطا است. مشکلات هم با هر باشگاهی باشد، نامه بزنند پاسخ می‌دهیم. ما تیم داوری داریم و بعد از هر بازی آنالیز می‌شود و در چهار سال گذشته خیلی از داوران بازنشسته شدند. جوان‌هایی آمده‌اند و باید حمایت شوند. گاهی مشکلاتی هم بوده که باید اصلاح شود و برای باشگاهی با این سبقه، این اتفاق نخواهد افتاد.

داوری در مورد انصراف پایش پارت شاهرود، افزود: بدهی بازیکنان پرداخت می‌شود و مشکلی وجود ندارد. فدراسیون تا جایی حمایت خود را دارد و باید استان هم از پایش حمایت داشته باشد. این مشکلات باشگاه بود و جایی هم تصمیم گرفتند دوباره برگردند که ما به خاطر نظم لیگ موافقت نکردیم. تحلیل و شرایط درستی از لیگ نداشتند. بعد از تعویق دو بازی، سازمان لیگ آنها را کنار گذاشت و آنها انصراف ندادند.

وی درباره مشکل میزبانی‌های تیم ملی، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه فدراسیون جهانی جلسه‌ای گذاشت و اعلام کرد بحث لجستیک است و آن زمان هم پرواز انجام نمی‌شد. ما در شهریور نامه زدیم که پرواز‌ها انجام می‌شود و مشکل رفع شده که گفتند نمی‌شود. بعد دوباره در جلسه‌ای شرایط را به رئیس فدراسیون جهانی توضیح دادم و به نظرم این بار بی‌دلیل میزبانی را به ما ندادند. اعتراض کردیم و اعلام کردند که امنیت در کشور شما و فلسطین را عادی ندیدیم، با آقای دنیامالی صحبت کردیم و قرار است مشکل رفع شود. امیدوارم که برای دور بعد مشکل رفع شود و بتوانیم مجددا میزبان باشیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال درباره ۴ سال آینده و ثبت نام در دوره جدید انتخابات و عملکرد فدراسیون در ۴ سال گذشته، افزود: اکنون وظیفه مهم‌تری داریم که دو ماه را به خوبی تمام کنیم. دو برد پنجره آینده را نیاز داریم و باید به تدارکات تیم ملی بپردازیم. بعد برای ثبت نام در انتخابات تصمیم خواهیم گرفت. چهار سالی که گذشت خیلی فراز و نشیب داشت و هر اتفاقی که انتظار نداشتم رخ داد. درگیر بحث‌های مالی، حامی مالی و ... بودیم و خدا به ما خیلی کمک کرد. از بیرون صحبت‌هایی می‌شود، اما اطلاعات کامل نیست. ما نیاز به توسعه در بسکتبال پایه داشتیم.

داوری گفت: ما دو هزار بازی در رده‌های پایه داریم و تیم‌های زیر ۱۸ سال دختران و پسران بزرگ و با کیفیت داریم که می‌توانند وارد لیگ برتر شوند. روزی با ۲۰ بازیکن باید تیم ملی پایه را انتخاب می‌کردیم، اما اکنون چرخه ما بزرگتر شده است و انتخاب بیشتری داریم. اگر امروز دختران ما تاثیر خوبی دارند بخاطر مسابقاتی است که رفتند و باختند. تیم‌های ملی دختران ما در آسیا سرشناس هستند. با افتخار بیشترین اعزام را داشتیم. هیچگاه گلایه نداشتم و اعتراضی به کمبود بودجه نداشتیم. خداراشکر دوره‌ام بدون حاشیه به پایان می‌رسد. مشکلاتی هم داشتیم و امیدوارم شرایط برخی تیم‌ها مانند سه نفره بهتر شود که نیاز به حمایت و تدارک بهتری دارند. مشکلاتی بود که برخی حل شدند و برخی هم اگر بخواهیم در فدراسیون حضور داشته باشیم، باید حل کنیم.

وی درباره کمپ تیم‌های ملی، افزود: یکی از اتفاقات مهم که باید برای بسکتبال رخ دهد همین است. باز هم تغییرات و بازسازی داشتیم. ما جزو فدراسیون‌هایی هستیم که مشکلات داریم و مجبور شدیم شهر قدس را اضافه کنیم تا بتوانیم تمرینات پایه را داشته باشیم. ما یک زمین داشتیم که به یک زمین ۵ هزار متری تبدیل کردیم. موارد را بررسی کردیم و این موضوع در ردیف بودجه قرار گرفت. قبل از جنگ در بودجه‌های عمرانی مشکلاتی رخ داد. در سال آینده در ردیف بودجه است و یکی از اهداف من قطعا ساختن این مجموعه است. این موضوع خیلی برای بسکتبال نیاز است. شاید قبل از سال جدید خاکبرداری را انجام دهیم و سال آینده ساخت و ساز انجام می‌شود. در مورد سه نفره هم مناقصه انجام شده و پروژه جدایی است و سریعتر از پروژه بزرگ انجام خواهد شد. پروژه‌ها متوقف نشد بلکه به خاطر مشکلاتی که پیش آمد آغاز نشد.

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد قطع همکاری با النی کاپوچیانی و انتخاب مربی جدید برای تیم ملی زنان، گفت: کاپوچیانی خیلی به بسکتبال زنان کمک کرد. ارتباط خوبی با او دارم و از مربیان بزرگی بود. در بخش بانوان به کشور ما اضافه شد. گزینه‌هایی هم مطرح شدند و چند وقت قبل نیز با یک مربی صحبت کردیم و منتظر بودیم پاسخ دهد. دو شب قبل با الی شاکی روا روسی به تفاهم رسیدیم و تصمیم این است که با او کار کنیم. او مربی خوب و المپین است و مدال المپیک دارد. تحقیقات زیادی هم از او شد و امیدوارم کار نیمه تمام النی را او تمام کند و خوش‌بین هستم که با او اتفاقات خوبی فراهم شود.

داوری درباره انتخاب سرپرست و دور شدنش از فدراسیون، افزود: به فال نیک می‌گیرم. تا بازی دوم پنجره بعد هستیم. نباید خدشه‌ای به روند تیم ملی ایجاد شود. همه عزیزان واقف هستند و بحثی هم که هست بحث انتخابات و قوانین است. شاید چرخه بسکتبال دو سه ماهی با سرعت دیگری حرکت کند و قطعا سرپرستی که انتخاب می‌شود می‌تواند این رشته را مدیریت کند. من خودم به فال نیک گرفتم و اگر قرار باشد بمانم شاید شرایط عدالت گونه نخواهد بود. به نظرم اتفاق بدی نیست و تدبیری که دنیامالی دارد بسکتبال را در مسیر بهتری ببرد و شاید نفر دیگری بیاید و کار را پیش ببرد.

وی درباره حامی مالی گفت: درگیر حامی مالی بودیم و با وکلای شخصی صحبت کردم. آنقدر قرارداد‌ها ضعیف بود که نمی‌توانستیم کاری کنیم. حامی مالی داریم و کار می‌کنیم. مشکلات مالی نداشتیم و در تعهدات جایزه و داوری مشکلی نداریم. بدهی نداریم و خدا را شاکر هستیم. همه کمک کردند مشکلات برطرف شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال درباره اینکه همسایه علیرضا دبیر هستید و او فضایی از فدراسیون بسکتبال را گرفته است و روز به روز جلوتر می‌آید، افزود: خیر اینطور نیست. گاهی همدیگر را می‌بینیم. با آقای دبیر سه سال قبل بحث‌هایی بر سر زمین داشتیم، اما تعویض کردیم و زمین بهتری داریم. پارکینگ اختصاصی داریم، مسیر جدایی ساختیم. در بوستان کاج هم برای سه به سه ۱۸۰۰ متر زمین گرفتیم.

داوری درباره اشتباهاتی که ممکن است در این چهار سال وجود داشته باشد، گفت: تصمیمات برخی فنی بوده که کمیته فنی مطرح کرده‌اند یا تصمیمات فنی که در تیم‌های ملی گرفته شده یکی دوبار اشتباه شده است. نمی‌گویم تاثیرگذار در نتیجه بوده، اما بی تاثیر هم نبوده است. اما در بحث آموزش مربیان باید بیشتر فرصت گذاشت مخصوصا در بخش پایه. مربیان زحمت‌کشی داریم و مسائلی هم هست که شاید باید بیشتر توجه شود. اگر برای چهار سال بعد باشم انرژی مضاعف برای هوش مصنوعی خواهم داشت که مربیان هوش مصنوعی را پرورش دهم.

وی درباره بدهی‌های فدراسیون، افزود: روزی که آمدم بودجه فدراسیون با بودجه هیئت‌ها تفاوتی نداشت. امروز خداراشکر بدهی نداریم. حامی مالی داریم، حقوق معوقه نداریم. حقوق مربیان خارجی انجام شده و در آینده برای بسکتبال رخ می‌دهد که به دیده شدن این رشته کمک کرد. از لیگ و قرارداد‌ها متوجه می‌شوم که باز بسکتبال دوباره به دوره قبل برمی‌گردد. در لیگ حرفه‌ای هم تیم‌های خوبی داریم. این اتفاق برای آینده بسکتبال نوید خوبی را خواهد داد.