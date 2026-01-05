پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از روسای هیاتهای ورزشی و دبیران سمنهای فعال استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم، با اشاره بر اهمیت ورزش در ایجاد نشاط و سرزندگی در جامعه، تبیین نقش حیاتی ورزش در توسعه اجتماعی برای جذب مشارکت و کمکهای صاحبان صنایع و معادن را ضروری دانست.
ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم با آسیبشناسی چالشهای موجود در استان، نبود حامیان مالی قدرتمند را به عنوان یکی از ضعفهای بزرگ ورزش کردستان برشمرد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم ضمن تشریح آخرین وضعیت آمار ورزشکاران و زیرساختهای استان، از کسب ۱۴ نشان جهانی و ۹ نشان آسیایی در ماههای اخیر خبر داد.
خاکی با بیان اینکه ۵۳ تیم از کردستان در لیگهای کشوری حضور دارند، گفت: سرانه فضای ورزشی در استان ۴۶ سانتیمتر و نصف میانگین ۸۵ سانتیمتری کشوری است.