به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم، با اشاره بر اهمیت ورزش در ایجاد نشاط و سرزندگی در جامعه، تبیین نقش حیاتی ورزش در توسعه اجتماعی برای جذب مشارکت و کمک‌های صاحبان صنایع و معادن را ضروری دانست.

ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم با آسیب‌شناسی چالش‌های موجود در استان، نبود حامیان مالی قدرتمند را به عنوان یکی از ضعف‌های بزرگ ورزش کردستان برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم ضمن تشریح آخرین وضعیت آمار ورزشکاران و زیرساخت‌های استان، از کسب ۱۴ نشان جهانی و ۹ نشان آسیایی در ماه‌های اخیر خبر داد.

خاکی با بیان اینکه ۵۳ تیم از کردستان در لیگ‌های کشوری حضور دارند، گفت: سرانه فضای ورزشی در استان ۴۶ سانتی‌متر و نصف میانگین ۸۵ سانتی‌متری کشوری است.