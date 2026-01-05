تخلفات صنفی در قزوین زیر ذرهبین بازرسان
بازار، قلب تپنده اقتصاد هر شهر است؛ اما این روزها نبض آن نامنظم و شتابان میزند. تغییر لحظهای قیمتها در مغازهها، از تخممرغ گرفته تا گوجهفرنگی، موجب نارضایتی مردم و اصناف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
تیمهای گشت مشترک اداره تعزیرات، سازمان صمت و جهاد کشاورزی به بازار قزوین رفتند و تخلفات مختلفی را شناسایی کردند؛ از عدم درج قیمت و دو نرخی بودن کالاها تا ثبت نکردن برخی اقلام در سامانه جامع انبارها. یکی از این موارد، عدم ثبت برنج ایرانی در سامانه بود که طبق قانون نظام صنفی و تبصره ۲ قانون قاچاق، تخلف محسوب میشود.
مسئولان اعلام کردند مشکل کمبود روغن خام در کارخانهها موجب کاهش عرضه در بازار شده بود، اما با تدابیر جدید وزارت جهاد کشاورزی، روغن بهزودی با قیمت مصوب و به وفور در کشور عرضه خواهد شد. همچنین ورود محمولههای جدید برنج خارجی طی روزهای اخیر، کمبود این محصول را جبران کرده است.
شهروندان میتوانند گزارشهای مربوط به گرانفروشی و تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ اداره تعزیرات و سامانه ۱۲۴ سازمان صمت ثبت کنند.