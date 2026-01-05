پخش زنده
رقابتهای کاراته فارس با حضور بیش از ۴۰۰ کاراته کا در روستای ظفرآباد شهرستان شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در این رقابتها و جشنواره ، هفت شهرستان از فارس و یک تیم میهمان از بوشهر حضور داشتند و ورزشکاران به مدت دو روز در رقابتهای کاراته کیوکوشین سنتی استان در ردههای پایه با یکدیگر رقابت کردند.
در بخش آقایان تیم شیراز الف قهرمان شد، تیم سپیدان دوم شد و تیم شیراز ب در سکوی سوم ایستاد.
در بخش بانوان هم تیم شیراز قهرمان و،تیم صدرا نایب قهرمان شد و تیم سپیدان در سکوی سوم ایستاد.