پلیس فتای زنجان نسبت به افزایش پیامک‌ها و لینک‌های جعلی همزمان با اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ پلیس فتای زنجان گفت : هم‌زمان با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک و واریز اعتبار ۴ میلیون تومانی، پلیس فتا نسبت به موج جدید کلاهبرداری‌های سایبری و ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده هشدار داد.

سرهنگ موسوی با اشاره به سوءاستفاده مجرمان سایبری از طرح‌های حمایتی دولت اعلام کرد که کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های فریبنده، شهروندان را هدف قرار داده‌اند.

این پیامک‌ها معمولاً با عناوینی همچون «واریز کالابرگ»، «دریافت اعتبار جدید» و «استعلام وضعیت» ارسال می‌شوند و با ایجاد حس فوریت، کاربر را به کلیک روی لینک‌های مخرب ترغیب می‌کنند.

وی توضیح داد که کلیک روی این لینک‌ها بلافاصله منجر به نصب بدافزار روی تلفن همراه قربانی می‌شود.

بسیاری از کاربران در لحظات اولیه متوجه آلودگی دستگاه خود نمی‌شوند، اما این بدافزارها زمینه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی، جعل هویت و حتی برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی را فراهم می‌کنند. همچنین مجرمان می‌توانند از تلفن همراه قربانی برای ارسال پیامک‌های مشابه به سایرین استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا با تأکید بر اینکه پیامک‌های دولتی هرگز حاوی لینک نیستند، گفت: دستگاه‌های اجرایی برای دریافت یا فعال‌سازی خدمات، هیچ‌گونه لینکی ارسال نمی‌کنند و پیامک‌های معتبر صرفاً با سرشماره‌های اسمی و رسمی به دست مردم می‌رسد. هرگونه پیامک از شماره‌های شخصی یا در شبکه‌های اجتماعی با این مضمون، قطعاً جعلی است.

سرهنگ موسوی از شهروندان خواست اخبار را تنها از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند و در صورت شک به هک شدن گوشی، بلافاصله اینترنت را قطع و برنامه‌های ناشناس را حذف نمایند. کاربران همچنین می‌توانند موارد مشکوک را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری گزارش دهند.