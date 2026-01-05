به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب»­از آغاز بهره‌برداری و عملیات اجرایی بیش از ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از­۳۳ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده‌ یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

وی افزود: در این طرح ملی، بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و هم‌زمان عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات طرح جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) با بیان اینکه نیروگاه های تجدید پذیر با تکیه بر انرژی‌های پاک، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش پایداری شبکه برق ایفا خواهند کرد، تصریح کرد: در کنار توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، همزمان با یکسالگی بازار بهینه سازی انرژی، عملیات اجرایی طرح های بهینه سازی مصرف برق به ارزش بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به آغاز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق گفت: در کنار توسعه ظرفیت تولید، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی معادل بیش از ۱۰۰ مگاوات نیز آغاز شده که ارزش سرمایه‌گذاری آنها­ بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان است و این طرح‌ها به‌طور مستقیم بخش‌های شهری، صنعتی و خانگی را پوشش می‌دهد که بیش از یک‌هزار میلیارد تومان از این طرح ها شامل اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر استان تهران است، فردا با دستور وزیر نیرو کلید خواهد خورد.

وی افزود: اصلاح و بهینه‌سازی روشنایی معابر با استفاده از فناوری‌های نوین کم‌مصرف و جایگزینی الکتروموتورهای BLDC به‌جای موتورهای فرسوده کولرهای آبی، از جمله مهم‌ترین اقدامات در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق است که با هدف کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت زندگی مردم اجرا می‌شود.

طرزطلب بیان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، دو محور اساسی برای تحقق توسعه پایدار، تأمین برق مطمئن و حرکت به سمت ایرانی سبزتر است و اجرای این طرح‌ها گامی مؤثر در همین مسیر به شمار می‌رود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) با تأکید بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌های ملی، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰ هزار نفر، سالانه موجب صرفه‌جویی حدود ۷۱۵ میلیون مترمکعب گاز و ۵۶۲ هزار مترمکعب آب می‌شود که حفظ این منابع، تضمین‌کننده آینده نسل‌های بعدی است.

معاون وزیر نیرو گفت: با اجرای این طرح‌ها، از انتشار بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گاز آلاینده CO₂ جلوگیری می‌شود که این اقدام، گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.